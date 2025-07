Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE gewinnt am Mittag an Boden

So bewegt sich Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Fresenius SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 41,09 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 41,09 EUR zu. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,19 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 40,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 145.452 Fresenius SE-Aktien.

Am 06.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 8,06 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 29,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 27,04 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,18 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 07.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,41 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,70 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Fresenius SE am 06.08.2025 präsentieren. Fresenius SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,31 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

