Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 41,48 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 41,48 EUR nach oben. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 41,48 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 40,74 EUR. Zuletzt wechselten 355.138 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 7,04 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,98 EUR am 23.07.2024. Mit einem Kursverlust von 27,72 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,18 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Am 07.05.2025 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS lag bei 0,41 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,70 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,65 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 3,31 EUR im Jahr 2025 aus.

