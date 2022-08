Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,7 Prozent auf 25,77 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 26,36 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,66 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.602.411 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 44,85 Prozent Luft nach oben. Bei 23,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.08.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,57 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 03.08.2022. Es stand ein EPS von 0,80 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 10.018,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.246,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,35 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 01.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 31.10.2023 dürfte Fresenius SE die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2022 3,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

