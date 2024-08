Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag höher

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 32,43 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 32,43 EUR. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 32,43 EUR zu. Mit einem Wert von 32,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 16.920 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,57 EUR. Gewinne von 3,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 23,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,817 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,68 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Am 31.07.2024 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,14 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 47,29 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Fresenius SE am 06.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 04.11.2025 dürfte Fresenius SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,80 EUR je Aktie aus.

