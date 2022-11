Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagvormittag mit Kursplus

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 24,85 EUR zu. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 24,87 EUR zu. Bei 24,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 88.240 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Bei 38,11 EUR markierte der Titel am 16.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 32,76 EUR.

Am 17.11.2022 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,78 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.459,00 EUR umgesetzt, gegenüber 9.324,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 22.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 30.07.2024 dürfte Fresenius SE die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 3,14 EUR im Jahr 2022 aus.

