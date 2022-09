Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Fresenius SE-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 22,02 EUR abwärts. Die Fresenius SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,89 EUR nach. Bei 22,77 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.037.968 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,50 EUR) erklomm das Papier am 02.11.2021. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Am 23.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,89 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,57 EUR aus.

Am 03.08.2022 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.018,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.246,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q3 2022 wird am 01.11.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 31.10.2023.

Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 3,22 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Bosse-Beben: Welche Konzernlenker zittern müssen

Fresenius-Aktie legt zu: SocGen-Analyst hält Fresenius für "überraschend fehlbepreist"

Die Expertenmeinungen zur Fresenius SE-Aktie im August 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Bildquellen: Fresenius