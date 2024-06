Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 28,38 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 28,38 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 28,38 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 28,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 291.890 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.09.2023 auf bis zu 31,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 9,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,93 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 15,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Fresenius SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,964 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,56 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Am 08.05.2024 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,62 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 5,70 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 44,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 10,23 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Fresenius SE am 31.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Fresenius SE rechnen Experten am 05.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,94 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Freundlicher Handel: DAX letztendlich stärker

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus

DAX aktuell: DAX nachmittags stärker