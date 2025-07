Fokus auf Aktienkurs

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagvormittag mit Kursplus

24.07.25 09:22 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 42,35 EUR.

Wer­bung

Um 09:07 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 42,35 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 42,38 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 34.697 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Am 06.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,40 EUR. Gewinne von 4,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 30,36 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,31 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. 2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,18 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 07.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,41 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,93 Prozent zurück. Hier wurden 5,65 Mrd. EUR gegenüber 5,70 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert. Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Fresenius SE am 06.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026. Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 3,32 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie Fresenius-Aktie gewinnt: EU-Kommission genehmigt Denosumab-Biosimilars Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Fresenius SE-Aktie DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 3 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Fresenius