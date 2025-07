Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 42,44 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 42,44 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 42,53 EUR. Bei 42,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 269.284 Fresenius SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2025 bei 44,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,36 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 49,18 EUR.

Fresenius SE veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,93 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Fresenius SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 05.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

