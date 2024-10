Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE macht am Mittag Boden gut

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 34,01 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Fresenius SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 34,01 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,07 EUR zu. Bei 33,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 104.978 Stück.

Bei 35,03 EUR markierte der Titel am 13.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,00 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2023 auf bis zu 23,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 42,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,870 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,84 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Am 31.07.2024 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,66 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 47,29 Prozent auf 5,46 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 04.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,84 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fresenius SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels auf grünem Terrain

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart fester