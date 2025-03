Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagvormittag im Plus

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 39,58 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 39,58 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 39,63 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 16.454 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 3,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,32 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 43,86 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 26.02.2025. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE -1,09 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Fresenius SE im vergangenen Quartal 5,63 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius SE 5,68 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Fresenius SE wird am 07.05.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,39 EUR je Fresenius SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende schwächer

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX liegt im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: So steht der LUS-DAX mittags