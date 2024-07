Aktie im Blick

Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagnachmittag höher

26.07.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Fresenius SE zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 32,01 EUR.

Wer­bung

Um 15:52 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 32,01 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius SE-Aktie sogar auf 32,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,79 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 351.028 Fresenius SE-Aktien. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,06 EUR) erklomm das Papier am 26.07.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Fresenius SE-Aktie 0,16 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2023 (23,93 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 33,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,909 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 36,56 EUR. Fresenius SE gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 44,22 Prozent auf 5,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 10,23 Mrd. EUR umgesetzt. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Am 05.08.2025 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren. Experten taxieren den Fresenius SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,82 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie Handel in Frankfurt: DAX verliert letztendlich Verluste in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Minus DAX aktuell: DAX liegt am Nachmittag im Minus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Fresenius