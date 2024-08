Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Fresenius SE zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Bei der Fresenius SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 32,84 EUR.

Mit einem Wert von 32,84 EUR bewegte sich die Fresenius SE-Aktie um 11:46 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 32,94 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,73 EUR nach. Bei 32,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 54.497 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 33,57 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2023 (23,93 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,817 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 37,68 EUR angegeben.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,66 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,36 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 04.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 2,80 EUR im Jahr 2024 aus.

