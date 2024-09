Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagmittag mit Einbußen

Fresenius SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt fiel die Fresenius SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 33,16 EUR ab.

Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 33,16 EUR nach. Die Fresenius SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,16 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,45 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 145.457 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.09.2024 auf bis zu 35,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,64 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,93 EUR. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Abschläge von 27,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,873 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 38,84 EUR angegeben.

Fresenius SE gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Fresenius SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,14 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 5,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 47,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Fresenius SE am 06.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 04.11.2025 dürfte Fresenius SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je Aktie aus.

