Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Donnerstagvormittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 33,49 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 33,49 EUR zu. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 33,49 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 20.637 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 13.09.2024 markierte das Papier bei 35,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Bei 23,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 28,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,873 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius SE 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,84 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 31.07.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,66 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,14 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,36 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 47,29 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 04.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Fresenius SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,89 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

