Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Zuletzt wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 36,80 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 36,80 EUR zu. Die Fresenius SE-Aktie legte bis auf 37,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,72 EUR. Der Tagesumsatz der Fresenius SE-Aktie belief sich zuletzt auf 314.438 Aktien.

Am 24.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,08 EUR. 0,76 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,32 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2024 erreicht. Abschläge von 33,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,852 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 40,86 EUR angegeben.

Fresenius SE veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR gegenüber -0,73 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 5,37 Mrd. EUR, gegenüber 5,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,75 Prozent präsentiert.

Fresenius SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.03.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 25.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,95 EUR je Fresenius SE-Aktie.

