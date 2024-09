Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag in Grün

Aktie im Blick

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 33,51 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 33,51 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bei 33,56 EUR. Bei 33,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 16.613 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 13.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,03 EUR an. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 4,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 40,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,873 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,84 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius SE am 31.07.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,66 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 5,46 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 47,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 10,36 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Fresenius SE veröffentlicht werden. Am 04.11.2025 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

