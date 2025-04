Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit positiven Vorzeichen

Fresenius SE im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Zuletzt sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 40,56 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:43 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 40,56 EUR zu. Die Fresenius SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,58 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 103.695 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 40,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 0,84 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2024 (26,93 EUR). Abschläge von 33,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Fresenius SE 1,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,16 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Am 26.02.2025 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,43 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,09 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,68 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 07.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2025 3,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

