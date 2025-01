Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verliert am Vormittag

So bewegt sich Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 36,96 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Fresenius SE befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 36,96 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius SE-Aktie bis auf 36,94 EUR. Bei 37,01 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22.904 Fresenius SE-Aktien.

Bei 37,36 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 1,08 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2024 Kursverluste bis auf 24,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,20 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,852 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Fresenius SE-Aktie bei 40,86 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 06.11.2024 vor. Das EPS lag bei 0,58 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von -0,73 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,37 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.03.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 25.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius SE im Jahr 2024 2,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresenius SE von vor einem Jahr abgeworfen

XETRA-Handel: DAX beendet den Donnerstagshandel im Plus

Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus