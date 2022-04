Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagnachmittag mit Einbußen

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:22 Uhr 0,4 Prozent auf 33,82 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Fresenius SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 33,57 EUR aus. Bei 34,31 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 543.361 Fresenius SE-Aktien.

Am 19.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,60 EUR. Derzeit notiert die Fresenius SE-Aktie damit 28,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 26,69 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,11 EUR aus.

Fresenius SE gewährte am 22.02.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,94 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 9.966,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.304,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,12 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.05.2022 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2023-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 04.05.2023.

In der Fresenius SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,87 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

