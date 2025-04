Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius SE. Das Papier von Fresenius SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 40,96 EUR.

Das Papier von Fresenius SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 40,96 EUR. Die Fresenius SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,05 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 315.347 Fresenius SE-Aktien.

Am 29.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,22 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Fresenius SE-Aktie mit einem Verlust von 33,45 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,77 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Fresenius SE am 26.02.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,43 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -1,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 5,63 Mrd. EUR, gegenüber 5,68 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,85 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Fresenius SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 13.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,34 EUR fest.

