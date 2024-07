Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagnachmittag in Rot

So bewegt sich Fresenius SE

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 31,80 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,2 Prozent auf 31,80 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 31,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,88 EUR. Bisher wurden heute 265.383 Fresenius SE-Aktien gehandelt.

Am 26.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,06 EUR an. 0,82 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,93 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Fresenius SE-Aktie 32,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,895 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,56 EUR je Fresenius SE-Aktie aus.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,70 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 44,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,23 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Fresenius SE am 31.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,80 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

