Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE macht am Mittwochmittag Boden gut

Das Papier von Fresenius SE konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 26,51 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 26,86 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 465.720 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.02.2022 auf bis zu 38,11 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 30,43 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 19,69 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 34,64 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,35 EUR.

Am 30.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,66 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,78 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,17 Prozent auf 10.459,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.324,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 22.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 30.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,14 EUR je Fresenius SE-Aktie.

