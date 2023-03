Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE steigt am Nachmittag

Das Papier von Fresenius SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 24,96 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Fresenius SE-Aktie bei 24,96 EUR. Bei 24,51 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 682.785 Fresenius SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 36,09 EUR erreichte der Titel am 05.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 30,84 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,69 EUR. Dieser Wert wurde am 15.10.2022 erreicht. Abschläge von 26,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,06 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 22.02.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 EUR, nach 0,94 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.643,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fresenius SE einen Umsatz von 9.966,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 09.05.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 02.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,67 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fresenius