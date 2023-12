Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Vorstand modifiziert eigenes Depot

Portfolio angepasst

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über einen Insidertrade bei Fresenius Medical Care (FMC) St informiert.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 12.12.2023 bei Fresenius Medical Care (FMC) St verzeichnet. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 15.12.2023. Am 12.12.2023 baute Mazur-Hofsäß, Dr. Katarzyna, Vorstand, sein Depot um 1.099 Aktien aus. Mazur-Hofsäß, Dr. Katarzyna bezahlte 38,53 EUR je Anteilsschein. Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 0,80 Prozent auf 38,05 EUR abwärts.

Zum Handelsende ging es am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 2,20 Prozent auf 38,00 EUR. An diesem Tag wurden via FSE 160 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Der Börsenwert von Fresenius Medical Care (FMC) St beläuft sich aktuell auf 11,43 Mrd. Euro. Der Free Float wird momentan auf 293.412.992 Anteilsscheine beziffert.

Zuvor handelte Mazur-Hofsäß, Dr. Katarzyna am 12.12.2023 mit Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteilen. Damals deckte sich Mazur-Hofsäß, Dr. Katarzyna mit 96 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zu jeweils 38,47 EUR ein.

Redaktion finanzen.net