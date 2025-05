Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St verteidigt Stellung am Nachmittag

So entwickelt sich Fresenius Medical Care (FMC) St

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 53,66 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 53,66 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie sogar auf 54,02 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 53,14 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 164.302 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien.

Bei 54,02 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,67 Prozent hinzugewinnen. Am 09.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,41 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,44 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,56 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 48,06 EUR.

Fresenius Medical Care (FMC) St gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,32 Prozent auf 4,88 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

In der Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 3 Jahren verloren

Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Underweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Novo Nordisk-Aktie rutscht ab: Trump verspricht deutliche Senkung von Medikamentenpreisen