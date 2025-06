Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

So bewegt sich Fresenius Medical Care (FMC) St

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 50,54 EUR.

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 50,54 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zog in der Spitze bis auf 50,76 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,76 EUR. Von der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.560 Stück gehandelt.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 54,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 6,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,51 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 55,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,52 EUR, nach 1,44 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wird bei 49,14 EUR angegeben.

Am 06.05.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Fresenius Medical Care (FMC) St hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,88 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,69 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care (FMC) St-Büchern.

