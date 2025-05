Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittwochvormittag im Plus

Fresenius Medical Care (FMC) St im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt ging es für das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 48,65 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 48,65 EUR. In der Spitze gewann die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 49,43 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,36 EUR. Zuletzt wechselten 22.152 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Am 07.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 49,43 EUR an. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ist somit 1,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 32,51 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2024 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,54 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,28 EUR an.

Am 06.05.2025 äußerte sich Fresenius Medical Care (FMC) St zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,88 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,99 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,64 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

