Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Mittag gefragt

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 50,40 EUR.

Um 11:45 Uhr stieg die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 50,40 EUR. Der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 50,50 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,36 EUR. Bisher wurden heute 52.617 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt.

Bei 51,08 EUR erreichte der Titel am 13.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,35 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,51 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,56 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wird bei 45,78 EUR angegeben.

Am 06.05.2025 legte Fresenius Medical Care (FMC) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,52 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,24 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,88 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 4,72 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,68 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

