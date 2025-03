Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 45,31 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 45,31 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie legte bis auf 45,78 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bisher bei 44,93 EUR. Bei 45,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 143.947 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 48,31 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2024 auf bis zu 32,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,51 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre 1,44 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,72 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Am 25.02.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fresenius Medical Care (FMC) St noch ein Gewinn pro Aktie von 0,64 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,09 Mrd. EUR – ein Plus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius Medical Care (FMC) St 4,99 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Fresenius Medical Care (FMC) St am 06.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,75 EUR je Aktie belaufen.

