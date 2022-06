Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Nachmittag in Rot

Um 21.06.2022 16:22:00 Uhr ging es für die Fresenius Medical Care-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 48,70 EUR. Die Fresenius Medical Care-Aktie sank bis auf 48,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 251.198 Fresenius Medical Care-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,14 EUR an. Der aktuelle Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie ist somit 31,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 48,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.06.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,00 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 65,71 EUR.

Am 04.05.2022 äußerte sich Fresenius Medical Care zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care 0,85 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,03 Prozent auf 4.548,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.210,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2022 erfolgen. Am 01.08.2023 wird Fresenius Medical Care schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius Medical Care ein EPS in Höhe von 4,37 EUR in den Büchern stehen haben wird.

