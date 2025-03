Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St reagiert am Nachmittag positiv

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt wies die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 45,54 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 45,54 EUR zu. Bei 45,63 EUR markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 88.382 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 48,31 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 5,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 32,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 1,44 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,54 EUR aus. Analysten bewerten die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Durchschnitt mit 45,17 EUR.

Am 25.02.2025 äußerte sich Fresenius Medical Care (FMC) St zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,09 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,99 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Fresenius Medical Care (FMC) St möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,77 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care (FMC) St-Büchern.

