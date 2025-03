Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Fresenius Medical Care (FMC) St im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 45,08 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 45,08 EUR nach. Der Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,97 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien beläuft sich auf 8.234 Stück.

Am 30.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 48,31 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. Am 09.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,54 EUR, nach 1,44 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,17 EUR.

Am 25.02.2025 äußerte sich Fresenius Medical Care (FMC) St zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,09 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 4,99 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Fresenius Medical Care (FMC) St dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren. Am 12.05.2026 wird Fresenius Medical Care (FMC) St schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,77 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

