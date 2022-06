Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care am Vormittag stärker

Das Papier von Fresenius Medical Care konnte um 27.06.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 48,54 EUR. Die Fresenius Medical Care-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 49,15 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,81 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 133.122 Fresenius Medical Care-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 71,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius Medical Care-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,53 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie 11,51 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care-Aktie wird bei 66,55 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius Medical Care am 04.05.2022. Das EPS belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 0,85 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 4.548,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care 4.210,00 EUR umgesetzt.

Am 02.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Fresenius Medical Care veröffentlicht werden. Am 01.08.2023 wird Fresenius Medical Care schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Fresenius Medical Care-Gewinn in Höhe von 4,37 EUR je Aktie aus.

