Fresenius Medical Care Aktie News: Fresenius Medical Care gibt am Dienstagnachmittag ab

Der Fresenius Medical Care-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 28,97 EUR. In der Spitze fiel die Fresenius Medical Care-Aktie bis auf 28,77 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,60 EUR. Von der Fresenius Medical Care-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 224.944 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 63,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2022). 54,49 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,77 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie 0,70 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,50 EUR.

Am 02.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 4.757,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.320,00 EUR umgesetzt.

Fresenius Medical Care dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 01.11.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Fresenius Medical Care möglicherweise am 31.10.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,16 EUR je Aktie in den Fresenius Medical Care-Büchern.

