Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX letztlich stärker -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- ASML, Moderna, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, GameStop, D-Wave im Fokus
Top News
XRP-Prognose 2026: Finanzexperte sieht fehlende Katalysatoren als größtes Risiko XRP-Prognose 2026: Finanzexperte sieht fehlende Katalysatoren als größtes Risiko
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT: Rüstungswerte von Trumps Kehrtwende belastet Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT: Rüstungswerte von Trumps Kehrtwende belastet
ATX Prime im Fokus

Freundlicher Handel: ATX Prime zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

22.01.26 17:57 Uhr
Freundlicher Handel: ATX Prime zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester | finanzen.net

Schlussendlich zeigten sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
25,80 EUR -0,30 EUR -1,15%
40,55 EUR 2,15 EUR 5,60%
106,60 EUR 2,20 EUR 2,11%
27,95 EUR 0,55 EUR 2,01%
85,00 EUR 3,60 EUR 4,42%
49,16 EUR -0,04 EUR -0,08%
32,60 EUR 0,70 EUR 2,19%
39,40 EUR 2,32 EUR 6,26%
82,70 EUR 3,70 EUR 4,68%
20,30 EUR -0,40 EUR -1,93%
62,30 EUR 1,70 EUR 2,81%
2,72 EUR 0,02 EUR 0,74%
3,59 EUR 0,04 EUR 0,98%
Indizes
ATX Prime
2.752,1 PKT 66,5 PKT 2,47%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsschluss tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 2,47 Prozent höher bei 2.752,06 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,033 Prozent auf 2.686,50 Punkte an der Kurstafel, nach 2.685,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2.686,14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.757,69 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 1,50 Prozent zu. Vor einem Monat, am 22.12.2025, wies der ATX Prime 2.600,66 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2.311,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 1.891,88 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 3,53 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2.757,69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.638,17 Punkten markiert.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Raiffeisen (+ 7,05 Prozent auf 39,80 EUR), Wolford (+ 6,43 Prozent auf 2,98 EUR), PORR (+ 6,24 Prozent auf 34,05 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,73 Prozent auf 40,60 EUR) und STRABAG SE (+ 4,94 Prozent auf 82,80 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen ZUMTOBEL (-2,09 Prozent auf 3,51 EUR), UBM Development (-1,46 Prozent auf 20,20 EUR), Frequentis (-0,95 Prozent auf 83,20 EUR), AMAG (-0,77 Prozent auf 25,90 EUR) und Verbund (-0,41 Prozent auf 60,75 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 647.195 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,273 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 6,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,86 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

