Freundlicher Handel: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels auf grünem Terrain

Kursverlauf

Der Dow Jones setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Donnerstagmorgen fort.

Am Donnerstag verbucht der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE ein Plus in Höhe von 0,09 Prozent auf 44.407,16 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 19,020 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,024 Prozent auf 44.357,70 Punkte an der Kurstafel, nach 44.368,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 44.529,73 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 44.366,62 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,023 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.01.2025, wies der Dow Jones 42.297,12 Punkte auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.11.2024, bei 43.958,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2024, wurde der Dow Jones mit 38.272,75 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 4,75 Prozent aufwärts. 45.054,36 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 41.844,89 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Cisco (+ 3,65 Prozent auf 64,81 USD), NVIDIA (+ 1,21 Prozent auf 132,73 USD), Coca-Cola (+ 1,03 Prozent auf 69,42 USD), Home Depot (+ 0,91 Prozent auf 394,10 EUR) und American Express (+ 0,90 Prozent auf 309,15 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Merck (-0,71 Prozent auf 85,06 USD), Salesforce (-0,50 Prozent auf 324,50 USD), Microsoft (-0,45 Prozent auf 407,20 USD), Walt Disney (-0,38 Prozent auf 108,82 USD) und Chevron (-0,29 Prozent auf 154,45 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 4.280.100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,414 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net