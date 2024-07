Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 notiert im Plus

Kursentwicklung

Der Euro STOXX 50 gewinnt am Montag an Fahrt.

Werte in diesem Artikel

Um 12:08 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 1,47 Prozent fester bei 4.898,27 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,125 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,123 Prozent auf 4.833,17 Punkte an der Kurstafel, nach 4.827,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4.833,17 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4.898,27 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, einen Stand von 4.907,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.04.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4.936,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bei 4.391,41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 8,54 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5.121,71 Punkten. Bei 4.380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 3,83 Prozent auf 27,27 EUR), Infineon (+ 2,76 Prozent auf 34,02 EUR), Siemens (+ 2,49 Prozent auf 174,68 EUR), BMW (+ 1,99 Prozent auf 91,26 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,89 Prozent auf 64,73 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Enel (-2,54 Prozent auf 6,60 EUR), Eni (-0,18 Prozent auf 14,07 EUR), Allianz (+ 0,62 Prozent auf 261,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,70 Prozent auf 24,36 EUR) und adidas (+ 0,75 Prozent auf 228,80 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1.422.433 Aktien gehandelt. Mit 338,273 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

2024 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,08 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

