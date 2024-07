Biden zieht Präsidentschaftskandidatur zurück: Asiens Börsen uneins -- Varta plant umfassende Restrukturierung -- TUI kauft Wandelanleihen zurück

Tagesthema waren am Freitag weltweite Computerprobleme, die durch ein Update des Techkonzerns CrowdStrike hervorgerufen wurden. Der mutmaßliche Programmierfehler hatte wiederum Auswirkungen auf Microsoft -Dienste, was sich ebenso weltweit bemerkbar machte. Wie der CrowdStrike-CEO via X mitteilte, sei der Fehler jedoch behoben worden.

Die asiatischen Börsen tendieren zum Wochenauftakt in verschiedene Richtungen.

In Tokio büßt der Leitindex Nikkei 225 derzeit um 1,31 Prozent ein auf 49.538,29 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite indes um 0,71 Prozent zurück auf 2.961,13 Punkte. Lediglich der Hang Seng in Hongkong zeigt sich stärker - er gewinnt 0,82 Prozent hinzu auf 17.560,47 Einheiten.

Die Mehrheit der asiatischen Börsen folgt am Montag den schwachen US-Vorgaben. Damit springt die wachsende Verunsicherung auch auf die regionalen Märkte über. Denn die US-Politik liefert mehr und mehr Grund zur Sorge, nachdem sich US-Präsident Joe Biden von der Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen hat. Mit seinem Rückzug müssen die US-Demokraten nun eine rasche Entscheidung treffen, wen sie für die US-Präsidentschaftswahlen am 5. November ins Rennen schicken werden und wer Kandidat für den Posten des Vizepräsidenten werden soll. Viele Beobachter sehen damit den Ex-Präsidenten der Republikaner, Donald Trump , bereits im Weißen Haus. Auch die globalen IT-Probleme vom Wochenschluss lasten etwas auf den Börsen. Vor allem im Technologiesektor werden daher Gewinne mitgenommen.

Gegen den regional negativen Trend kann sich lediglich die Börse in Hongkong erheben, wo der HSI zulegt. Gestützt wird der Index von einer unerwarteten Senkung des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) durch die People's Bank of China (PBoC). Zudem hat Präsident Xi Jinping umfassende Pläne zur finanziellen Stärkung der verschuldeten lokalen Regierungen Chinas vorgestellt. Damit könnten lokale Investitionen angeschoben werden. "Die Tatsache, dass die PBOC nicht darauf gewartet hat, dass die Fed die Zinssätze zuerst senkt, zeigt, dass die Regierung den Abwärtsdruck auf die chinesische Wirtschaft erkannt hat, da das BIP-Wachstum im zweiten Quartal enttäuscht hat", sagt Zhang Zhiwei, Chefökonom von Pinpoint Asset Management.

Doch während die Maßnahmen an der internationaler aufgestellten Börse in Hongkong begrüßt werden, überwiegt an den chinesischen Kernmärkten - gerade mit Blick auf Trump - die Skepsis. Die Citi-Analysten Xiangrong Yu und Xinyu Ji glauben nicht, dass die Schritte in China das Vertrauen in die Wirtschaft entscheidend verbessern werden. Es bedürfe mehr. Denn Trump hatte am Wochenende seine chinakritischen Standpunkte wiederholt. Mit den sinkenden Kreditzinsen sind Automobilwerte in China gesucht. In Taiwan geht es mit den steigenden Siegchancen Trumps noch deutlicher abwärts.

