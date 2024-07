Hashrate gesunken

Experten von Jefferies haben positive Nachrichten für Bitcoin-Miner im Gepäck. Die Kursziele von Unternehmen der Branche nahmen die Experten allerdings kritisch unter die Lupe.

Werte in diesem Artikel

• Bitcoin-Mining nach Halving im Juni wieder profitabler

• BTC-Preis steigt, Hashrate sinkt

• Jefferies senkt dennoch Kursziele



Bitcoin-Mining war im Juni profitabler als im Mai, haben Experten der Investmentbank Jefferies in einem Research-Bericht verkündet, aus dem Coindesk zitiert.

Wer­bung

Über 390+ Kryptos und 2.800 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Preis gestiegen - Netzwerk-Hashrate gesunken

"Der Juni war ein Monat der bescheidenen Erholung von den unmittelbaren Auswirkungen des Halvings, die im Mai am deutlichsten waren", wird Analyst Jonathan Petersen zitiert. Der Experte verwies darauf, dass der Preis der ältesten Kryptowährung in diesem Monat um zwei Prozent gestiegen, zeitgleich aber die Netzwerk-Hashrate um fünf Prozent gesunken sei. Der Markt habe sich damit an die Auswirkungen des Halvings angepasst.

Bei der Hashrate handelt es sich um die weltweit kombinierte Rechenleistung, diese dient als Messgröße für die Leistungsfähigkeit des Bitcoin-Netzwerkes und die Mining-Schwierigkeit. Sinkt also die Hashrate, müssen Miner weniger Rechenleistung aufbringen, zeitgleich steigt die Chance für Miner, Blockbelohnungen zu erhalten. Das sorgt - ebenso wie der steigende Preis für eine Kryptowährung - für höhere Mining-Profitabilität.

Jefferies senkt Kursziele für Miner

Dessen ungeachtet, hat Jefferies die Kursziele von Minern kritisch unter die Lupe genommen und nach unten korrigiert.

Das Preisziel für Marathon Digital wurde dabei von 24 auf 22 US-Dollar gesenkt, das "Hold"-Rating wurde beibehalten. Damit liegen die Experten im Analystenvergleich noch weiter im oberen Bereich, das durchschnittliche Kursziel auf TipRanks liegt bei 21,20 US-Dollar. Aufwärtspotenzial gibt es dabei aber nicht mehr. Die Marathon Digital-Aktie hat zuletzt bei 23,69 US-Dollar (Schlusskurs vom 18.07.2027) und damit oberhalb der Expertenschätzungen geschlossen.

Auch Argo Blockchain nahm Jefferies in diesem Zusammenhang kritischer unter die Lupe, die Experten der Investmentbank passten ihr Kursziel von 1,50 US-Dollar auf 1,20 US-Dollar für die ADRs-Aktien und von 11,90 Pence auf 9,5 Pence für die in Großbritannien gehandelten Anteilsscheine des Unternehmens an.

Eine Reihe von Bitcoin-Minern seien auf High-Performance-Computing (HPC) und künstliche Intelligenz (KI) umgestiegen, um ihr Einkommen zu diversifizieren und von der steigenden Nachfrage nach KI- und Cloud-Computing-Infrastruktur zu profitieren, zitiert Coindesk aus dem Jefferies-Report weiter. "Dieser strategische Wandel wurde durch die sinkende Rentabilität des Bitcoin-Minings vorangetrieben, insbesondere nach den jüngsten Halving-Ergebnissen", so Jefferies-Experte Petersen.



Redaktion finanzen.net