Von Rekord zu Rekord

Die Apple-Aktie klettert derzeit von einem Rekordhoch zum nächsten, nicht zuletzt getrieben durch die Ankündigung bahnbrechender Innovationen im Bereich künstliche Intelligenz. Analysten zeigen sich zuversichtlich. Sollten Anleger jetzt zuschlagen?

• Apple-Aktie auf Rekordjagd

• KI-Ansatz treibt an

• Apple-Aktie vor Zahlenvorlage am 1. August kaufen?





Für die Apple-Aktie lief es zuletzt rund. Seit Jahresstart hat sich das Papier um fast 19 Prozent verteuert. Schon seit einigen Monaten klettert die Aktie wieder und erklimmt ein Allzeithoch nach dem anderen. Auch im Kampf um das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt zeigt sich Apple stark. Anfang Juli etwa erklomm die Aktie des iKonzerns an der NASDAQ ein neues Rekordhoch bei 233,08 US-Dollar, der Börsenwert stieg damit einhergehend auf mehr als 3,5 Billionen US-Dollar. So erreichte Apple auch einen neuen Meilenstein, denn der Konzern aus Cupertino schloss als erstes Unternehmen weltweit mit einer Marktkapitalisierung in dieser Höhe.

Apple springt auf KI-Zug auf

Insbesondere auch die KI-Offensive Apples konnte zuletzt für Antrieb sorgen. Im Rahmen der letzten Zahlenvorlage hatte CEO Tim Cook betont, man könne kaum erwarten, "zu enthüllen, was wir auf Lager haben". Nachdem Apple bislang Konkurrenten wie etwa NVIDIA oder Microsoft in Sachen künstliche Intelligenz hinterherhinkte, konnte der Konzern mit seiner Ankündigung bahnbrechender Innovationen, die er auf seiner Entwicklerkonferenz vorstellte, sowohl Anleger als auch Analysten überzeugen.

Analysten feiern den iKonzern

In diesem Zuge hoben denn auch einige Analysten ihre Kursziele an. So feierte etwa die US-Bank Morgan Stanley Apple jüngst als "Top-Pick". Hintergrund dieser Bewertung sei die Markteinführung der neuen KI-Anwendung "Apple Intelligence", denn diese sei nur mit bestimmten Gerätemodellen kompatibel, was den Absatz kräftig antreiben dürfte. "Apple Intelligence ist ein klarer Katalysator zur Steigerung der iPhone- und iPad-Verkäufe", erklärten die Experten und hoben ihr Kursziel für die Apple-Aktie von zuvor 216 US-Dollar auf 273 US-Dollar an - ein Aufwärtspotenzial von 21,71 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau (Stand: Schlusskurs vom 19. Juli). Die Apple-Aktie reagierte umgehend auf den optimistischen Expertenkommentar und Apple erklomm abermals ein neues Allzeithoch bei 237,23 US-Dollar - der Marktwert stieg zeitweise auf rund 3,6 Billionen US-Dollar. Daneben zeigte sich auch Loop Capital zuversichtlich, legte sein Rating auf "Kaufen" und das Kursziel auf 300 US-Dollar fest. Und auch Wedbush-Analyst Daniel Ives zeigte sich jüngst überaus optimistisch: "Wir sind der festen Überzeugung, dass der Juni das letzte negative Wachstumsquartal für China sein wird und dass im September-Quartal eine Wachstumswende eingeleitet wird". Ives stuft das Papier TipRanks zufolge damit einhergehend als "Outperform" ein und setzt das Kursziel bei 275 US-Dollar fest, was einem Aufwärtspotenzial von 22,6 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs gleichkommt (Stand: 19. Juli).

Bilanzvorlage am 1. August - Apple-Aktie jetzt ein Kauf?

Die Telefonkonferenz zur Besprechung des dritten Geschäftsquartals ist für Donnerstag, den 1. August, angesetzt. Ein Blick in die Historie zeigt, dass Apple in den vergangenen 20 Quartalen mit seinen Zahlen 19 Mal über dem Konsens der Analysten gelegen hatte. In zwei Drittel dieser Fälle sei außerdem der Aktienkurs daraufhin deutlich angestiegen - teilweise um zehn Prozent und mehr. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, dürfte es für die Aktie also stark weitergehen.

Das von TipRanks festgestellte durchschnittliche Kursziel für die Apple-Anteilsscheine liegt derzeit bei 233 US-Dollar und damit etwa 3,87 Prozent über dem aktuellen Niveau. Von 35 befragten Analysten empfehlen 25 die Aktie zum Kauf. Während neun Experten raten, das Papier zu halten, spricht sich lediglich einer für einen Verkauf aus.

Insbesondere mit Blick auf den angekündigten KI-Vorstoß dürften Marktteilnehmer die Zahlenvorlage wohl mit Spannung erwarten und verfolgen.



Redaktion finanzen.net



Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.