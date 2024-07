Nach EZB-Zinsentscheid

Der Euro hat am Freitag an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,0886 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0930 Dollar festgesetzt.

Nachdem der Euro zur Wochenmitte den höchsten Stand seit März erreicht hatte, ist der Kurs seit Donnerstag mehr als einen halben Cent gesunken. Die EZB hatte am Vortag den Leitzins wie erwartet nicht verändert und erneut darauf hingewiesen, dass künftige Zinsentscheidungen datenabhängig seien.

Auch wenn die EZB keinen bestimmten Zinspfad angedeutet hat, wird am Markt mit einer erneuten Zinssenkung im September gerechnet, was den Euro auch kurz vor dem Wochenende etwas unter Druck setzte. Nach Einschätzung von Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) habe die Aussicht auf einen größer werdende Zinsvorteil der USA den Kurs des Euro belastet.

Im weiteren Handelsverlauf ist nicht mit stärkeren Impulsen durch Konjunkturdaten zu rechnen. In der Eurozone und in den USA stehen keine wichtigen Wirtschaftsdaten auf dem Programm, die für Kursbewegung sorgen könnten. Allerdings werden im Tagesverlauf noch Reden von Notenbankern erwartet, darunter Aussagen von John Williams, dem Präsidenten der regionalen Notenbank von New York und von Raphael Bostic, dem Präsident der regionalen Notenbank von Atlanta.

