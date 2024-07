Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags freundlich

LUS-DAX-Performance im Fokus

Am Mittwochmittag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,89 Prozent höher bei 18.338,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18.350,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 18.196,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2024, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 18.575,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 03.04.2024, bei 18.369,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 03.07.2023, bei 16.104,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,52 Prozent aufwärts. Bei 18.888,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. 16.345,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Sartorius vz (+ 5,75 Prozent auf 224,40 EUR), Rheinmetall (+ 4,61 Prozent auf 504,00 EUR), Deutsche Bank (+ 2,81 Prozent auf 15,65 EUR), Zalando (+ 2,78 Prozent auf 23,30 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,66 Prozent auf 251,10 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Hannover Rück (-1,16 Prozent auf 230,00 EUR), Henkel vz (-1,04 Prozent auf 81,86 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,71 Prozent auf 448,50 EUR), Beiersdorf (-0,66 Prozent auf 135,70 EUR) und Siemens Energy (-0,16 Prozent auf 25,03 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2.990.837 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 216,730 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,50 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,54 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

