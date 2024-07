Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Zuschläge

Marktbericht

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Freitag gewann der Dow Jones via NYSE letztendlich 1,64 Prozent auf 40.589,34 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,829 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,267 Prozent schwächer bei 39.828,63 Punkten in den Handel, nach 39.935,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 40.140,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 40.753,83 Punkten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,433 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.06.2024, notierte der Dow Jones bei 39.127,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.04.2024, lag der Dow Jones noch bei 38.239,66 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 26.07.2023, den Stand von 35.520,12 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,62 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 41.376,00 Punkten. Bei 37.122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit 3M (+ 22,99 Prozent auf 127,16 USD), Salesforce (+ 2,41 Prozent auf 262,71 USD), American Express (+ 2,38 Prozent auf 245,89 USD), Visa (+ 2,25 Prozent auf 259,46 USD) und Travelers (+ 2,21 Prozent auf 213,85 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Merck (-0,47 Prozent auf 125,26 USD), Walmart (-0,34 Prozent auf 69,78 USD), IBM (-0,12 Prozent auf 191,75 USD), Dow (+ 0,02 Prozent auf 52,86 USD) und Honeywell (+ 0,14 Prozent auf 202,74 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13.560.785 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,088 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,74 erwartet. Verizon lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,70 Prozent.

Redaktion finanzen.net