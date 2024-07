DAX leicht im Minus erwartet -- Asiens Börsen stabil -- BASF setzt weniger um -- Mercedes-Benz mit rückläufigem Umsatz -- thyssenkrupp überrascht mit Prognosesenkung -- HENSOLDT, Bayer, Enel im Fokus

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Freitag leicht abwärts gehen.

Die europäischen Märkte dürften sich am Freitag etwas stabilisieren.

Der EURO STOXX 50 wird mit leicht positiver Tendenz erwartet.

Aus den USA kommen uneinheitliche Vorgaben, in Asien herrscht am Freitag nur wenig Bewegung. Nach dem Ausverkauf von Techwerten am Vortag, dürfte am Freitag eine leichte Stabilisierung einsetzen. Derweil setzt sich die Berichtssaison mit zahlreichen Quartalsvorlagen fort. Hier stehen in Europa unter anderem saint-gobain, VINCI, Hermès und Enel im Blick der Anleger.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken