Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.

Commodities aktuell

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel

Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 2.372,31 US-Dollar und damit 0,31 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 2.364,87 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Silberpreis um -0,96 Prozent auf 27,72 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Silberpreis bei 27,99 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Sinkflug. Um 10:09 Uhr gibt der Platinpreis um -0,21 Prozent auf 936,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 938,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 10:08 Uhr werden 913,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Abschläge in Höhe von -0,07 Prozent auf 82,34 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 82,37 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (WTI) Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Ölpreis (WTI) um -0,14 Prozent auf 78,21 US-Dollar. Am Vortag standen noch 78,28 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Maispreis geht es indes nach unten. Der Maispreis gibt -0,55 Prozent auf 4,04 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 4,06 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Abschläge in Höhe von -0,27 Prozent auf 11,12 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,16 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -0,03 Prozent auf 352,10 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 352,40 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,46 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,46 US-Dollar).

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,19 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,59 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,19 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,29 Prozent auf 2,04 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,04 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 09:36 Uhr werden 19,83 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Heizölpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 65,25 US-Dollar lag, wird der Heizölpreis um 09:58 Uhr auf 65,25 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net