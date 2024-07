Nach ETF-Debüt

Nach dem ETH-ETF-Debüt stellt sich für viele Anleger die Frage nach dem weiteren Kurspotenzial der zweitgrößten Kryptowährung. Das ist laut Experten das Auf- und Abstiegspotenzial für den Ethereum-Kurs.

• ETH-ETFs könnten Preis antreiben

• Experten erwarten neues Allzeithoch bis Ende 2024

• Langfristige Prognosen derzeit noch schwierig



Ether-ETFs könnten für Antrieb sorgen

Erst vor wenigen Tagen feierten die ersten Ethereum-ETFs ihr Börsendebüt, nachdem bereits im Januar dieses Jahres der Handel von Bitcoin-ETFs durch die US-Aufsichtsbehörde SEC freigegeben wurde. Einige Analysten gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung ähnlich wie bei den Bitcoin-ETFs positiv auf die Kursentwicklung der zweitgrößten Kryptowährung auswirken könnte. So prognostizieren Experten laut Coindesk, dass die ETFs den Preis von Ether bis auf 6.500 US-Dollar hochtreiben werden, auch wenn die Zuflüsse in die entsprechenden Fonds vermutlich nicht ganz so hoch sein werden, wie bei ihren Bitcoin-Gegenstücken.

Wie Cointelegraph außerdem berichtet, erwartet jedoch Tom Dunleavy, geschäftsführender Gesellschafter der Krypto-Investmentfirma MV Global, dass auch ETH-ETFs in den Monaten nach ihrer Einführung Zuflüsse in Milliardenhöhe verzeichnen werden. Bis zum Jahresende könnte dies den Preis seiner Auffassung nach auf neue Allzeithochs treiben.

"Wir haben einen Zufluss von 15 Milliarden US-Dollar für Bitcoin gesehen. Ich denke, wir werden wahrscheinlich 5 bis 10 Milliarden US-Dollar für Ethereum sehen", zitiert Cointelegraph Dunleavy. "Ich erwarte einen sehr positiven Preiseffekt, der uns zu Beginn des vierten Quartals auf neue Allzeithochs bringen wird."

Neues Allzeithoch bis Ende 2024

Derzeit bleibt die positive Preisreaktion auf die ETH-ETFs jedoch noch aus, und das trotz starker Medienpräsenz sowie einer bullishen Einstellung am Markt. Zuletzt lag der Ethereumpreis bei rund 3.128 US-Dollar (Stand: 25.07.2024). Ethereum bewegt sich oft im Schatten von Bitcoin und zeigt selten ähnlich explosive Kursanstiege. Das könnte sich jedoch bald ändern, meint der renommierte Analyst und Krypto-Trader Altcoin Sherpa. Ihm nach könnten die Ethereum-ETFs zwar bereits im Kurs eingepreist sein, jedoch erwartet auch er die Kryptowährung noch vor dem Jahresende auf neuen Allzeithöchstständen, wie er auf der Kurznachrichtenplattform X in einem Posting erklärt.

$ETH: ETHBTC still holding up pretty strong. I still think this is a fine spot to get in before ETF- is it priced in? Probably. But ETH to all time highs is near guaranteed before the end of the year pic.twitter.com/J6c14zeKLU - Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) July 3, 2024

Und auch Top-Trader Michael van de Poppe sieht bullishe Signale für den Ethereumkurs. Ihm nach könnte es sogar zu einem explosiven Trendwechsel kommen.

$ETH has been stronger than Bitcoin for the past nine weeks. It’s up 20% against Bitcoin and shifting its trend.



It’s a matter of time until the entire ecosystem starts to pick up pace. pic.twitter.com/JbMrWw00fd - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 9, 2024

"ETH war in den letzten neun Wochen stärker als Bitcoin. Es ist gegenüber Bitcoin um 20% gestiegen und wechselt den Trend. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das gesamte Ökosystem an Fahrt gewinnt", erklärt er via X.

Kurspotenzial bis 2030

Bei der Vorhersage des Ethereum-Kurses für 2025 muss man die starken Schwankungen der Kryptomärkte berücksichtigen, erklärt Techopedia. Dabei werden drei Szenarien betrachtet: positiv, negativ und neutral. Der ETH-Kurs könnte im positiven Szenario auf 7.500 US-Dollar steigen, angetrieben durch eine steigende Nachfrage nach Ethereum-basierten Anwendungen, eine wachsende Akzeptanz von Kryptowährungen und einen erhöhten Bedarf an dezentralen Finanzdienstleistungen sowie energieeffizienten, nachhaltigen Kryptowährungen.

In einem negativen Szenario könnte der ETH-Kurs jedoch auf 1.000 US-Dollar fallen, falls Ethereum als Wertpapier eingestuft wird, was zu regulatorischen Anforderungen und Handelsbeschränkungen führen würde. Ein globaler Wirtschaftsabschwung oder Skandale im Krypto-Sektor könnten sich ebenfalls negativ auf die Entwicklung auswirken.

In einem neutralen Szenario könnte der ETH-Kurs bei etwa 3.000 US-Dollar liegen, wenn eine ausgeglichene Entwicklung von Nachfrage und Angebot sowie eine stabile wirtschaftliche Lage vorherrschen.

Einen genauen Ethereum-Ausblick für das Jahr 2030 zu erstellen, sei derzeit jedoch nahezu unmöglich, da die Unsicherheit im Krypto-Bereich mit der Zeit immer größer wird, erklärt Techopedia. Dennoch gebe es auch dabei ein sehr positives und ein sehr negatives Szenario zur Betrachtung, die den möglichen Rahmen für die ETH-Kursentwicklung abstecken könnten.

In dem positiven Szenario könnte der ETH-Preis im Jahr 2030 über 20.000 US-Dollar liegen. In diesem Fall entwickele sich Ethereum zu einer der wichtigsten Technologien und finde sowohl im privaten als auch im unternehmerischen Bereich breite Anwendung. Eine intelligente und angemessene Regulierung sei hierfür jedoch entscheidend, um das Vertrauen der Akteure in die Technologie zu gewährleisten.

Im negativen Szenario könnte ETH jedoch nahezu wertlos werden. Dies könnte durch strenge Regulierungen oder ein Verbot von Kryptowährungen wie Ethereum verursacht werden. Auch leistungsstärkere Krypto-Projekte könnten Ethereum verdrängen und seine Marktposition schwächen, heißt es.

Diese beiden extremen Szenarien würden jedoch verdeutlichen, dass Ethereum sowohl massive Wertsteigerungen als auch deutliche Wertverluste erfahren könnte. Anleger sollten daher eigene Analysen durchführen und ihre Einschätzungen zur Zukunft von Ethereum berücksichtigen, bevor sie investieren.

Wie sich der Ethereumpreis in Zukunft tatsächlich entwickelt, bleibt abzuwarten.

