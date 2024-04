Freundlicher Handel in Zürich: SMI liegt am Montagnachmittag im Plus

Index-Bewegung

Am ersten Tag der Woche agieren die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Am Montag geht es im SMI um 15:40 Uhr via SIX um 0,18 Prozent auf 11.364,80 Punkte aufwärts. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,227 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0,231 Prozent höher bei 11.370,51 Punkten, nach 11.344,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11.340,39 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11.392,82 Zählern.

SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, den Stand von 11.730,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2024, stand der SMI bei 11.429,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, bei 11.437,14 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,74 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 11.799,91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 11.064,90 Zähler.

Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Zurich Insurance (+ 1,02 Prozent auf 444,40 CHF), Swiss Life (+ 0,97 Prozent auf 623,80 CHF), Roche (+ 0,72 Prozent auf 222,60 CHF), Swiss Re (+ 0,70 Prozent auf 100,20 CHF) und Alcon (+ 0,69 Prozent auf 72,50 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Lonza (-0,91 Prozent auf 523,00 CHF), Logitech (-0,63 Prozent auf 72,20 CHF), Nestlé (-0,28 Prozent auf 92,44 CHF), Novartis (-0,23 Prozent auf 89,29 CHF) und Givaudan (-0,18 Prozent auf 3.955,00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1.415.618 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 248,043 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,61 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

