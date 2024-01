Freundlicher Handel in Zürich: SMI präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester

SMI im Blick

Heute herrschte in Zürich ein ruhiger Handel.

Schlussendlich schloss der SMI den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 11.443,13 Punkten ab. Damit sind die enthaltenen Werte 1,299 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,074 Prozent fester bei 11.438,24 Punkten, nach 11.429,83 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 11.420,15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 11.473,57 Punkten lag.

SMI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, einen Wert von 11.137,79 Punkten auf. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 30.10.2023, bei 10.382,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2023, wies der SMI einen Wert von 11.379,64 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,44 Prozent nach oben. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11.473,57 Punkten. Bei 11.088,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Partners Group (+ 3,07 Prozent auf 1.175,50 CHF), Swiss Life (+ 1,37 Prozent auf 620,40 CHF), Richemont (+ 1,32 Prozent auf 130,45 CHF), UBS (+ 1,29 Prozent auf 26,00 CHF) und Sonova (+ 1,01 Prozent auf 279,20 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Givaudan (-1,66 Prozent auf 3.624,00 CHF), Zurich Insurance (-1,26 Prozent auf 438,40 CHF), Lonza (-0,46 Prozent auf 432,60 CHF), Swisscom (-0,42 Prozent auf 515,60 CHF) und Nestlé (-0,36 Prozent auf 99,03 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4.554.374 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 273,500 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,80 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,49 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

