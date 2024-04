Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain

NASDAQ 100 im Blick

Am fünften Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Freitag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 1,65 Prozent höher bei 17.718,30 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,779 Prozent auf 17.566,22 Punkte an der Kurstafel, nach 17.430,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 17.533,08 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17.772,78 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,25 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 26.03.2024, lag der NASDAQ 100 bei 18.210,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.01.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 17.421,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.04.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 12.806,48 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 7,10 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 18.464,70 Punkte. 16.249,19 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Alphabet A (ex Google) (+ 10,22 Prozent auf 171,95 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 9,97 Prozent auf 173,69 USD), NVIDIA (+ 6,18 Prozent auf 877,35 USD), JDcom (+ 6,12 Prozent auf 30,34 USD) und Datadog A (+ 4,95 Prozent auf 131,45 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen DexCom (-9,91 Prozent auf 124,34 USD), Atlassian A (-9,56 Prozent auf 179,45 USD), Intel (-9,20 Prozent auf 31,88 USD), Old Dominion Freight Line (-7,24 Prozent auf 182,42 USD) und Warner Bros Discovery (-2,17 Prozent auf 8,11 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 28.921.077 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,831 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Im NASDAQ 100 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net